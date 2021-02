Frana ad Arpaise, coinvolta associazione ambientalista Tana Lo smottamento ha danneggiato i lavoratori e officina dell'organizzazione ambientalista

Una frana ha colpito – non è la prima volta che accade - la frazione Terranova di Arpaise. Ad essere travolto dal movimento franoso è stato un capannone. Purtroppo anche un piccolo cane ha avuto la peggio morendo sotto il peso del terreno e della struttura danneggiata dove ha sede anche l’associazione ambientalista, l’organizzazione di tutela ambientale denominata T.A.NA, che sta per Terranova Arte Natura, uno spazio di pratica e residenza artistica sito a Fossa Ceca, piccola frazione del comune di Arpaise fondata da Marco Papa. A darne notizia è Giovanni Russo che rimarca: “Presso l'associazione Tana da diversi anni si svolgono laboratori di tutela ambientale e cura di giardini e parchi, progetti sociali e formazione dei giovani, infatti prima della pandemia del Covid tanti sono stati gli eventi, le manifestazioni organizzate da questa organizzazione nel loro laboratorio di Terranova”.

Paura per i referenti dell’organizzazione che risiedono proprio nell’abitazione finita nella traiettoria dello smottamento. È solo l'ultimo dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ieri ha fatto registrare numerosi smottamenti e frane che hanno impegnato per ore i vigili del fuoco che hanno mesos in sicurezza non senza fatica l'area.

“Siamo affranti nel comunicarvi che il TANA è ferito – hanno scritto gli organizzatori sulla bacheca Facebook -, nelle settimane precedenti abbiamo lottato strenuamente per evitare straripamenti di fiumi e smottamenti. Nella notte tra giovedì e venerdì, il versante est della collina è caduto, trascinando parte di un bosco secolare sull'officina / laboratorio e su parte della casa, facendo danni vari ai tetti e ai giardini, per fortuna o per caso siamo vivi e possiamo raccontare un dramma evitato. Ci conoscete: ci rimboccheremo le maniche”.

Poi i ringraziamenti “all'ufficio tecnico del Comune di Arpaise per il supporto costante e puntuale".