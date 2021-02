Neve nel Sannio, pochi disagi: ora si teme il ghiaccio - VIDEO FOTO Bilancio. Stop per quattro ore per i mezzi pesanti e qualche strada secondaria impraticabile

La neve è arrivata puntuale nel Sannio ma per fortuna, fino a questo momento, non ha provocato danni, o gravi disagi. Solo qualche strade secondaria nelle valli del Fortore, Tammaro e dell'Hinterland impraticabile a causa della coltre bianca. Ora però, a destare preoccupazione è l'abbassamento delle temperature atteso per le prossime ore. Rischio ghiaccio contro il quale sono in azione da questa mattina all'alba i mezzi spazzaneve e spargisale di Anas, Provincia e ditte private incaricate dai Comuni sanniti di mantenere la viabilità in sicurezza.

Bilancio positivo, dicevamo per quanto riguarda il piano neve nel Sannio, all'alba è scattato il blocco stradale per i mezzi pesanti che dovevano raggiungere l'autostrada Napoli – bari. Per tutti sosta di circa quattro ore all'interno del piazzale dello stadio “Ciro Vigorito” presidiato dalla Polizia Stradale e Polizia Municipale. Prima delle 13 il blocco è stato rimosso grazie alla buona percorribilità delle arterie principali. Polizia, Carabinieri, Finanza e Polizia Provinciale in campo per controllare anche se le auto in transito fossero provviste di pneumatici da neve o catene per evitare blocchi in autostrada.

“Ora – ha spiegato il comandante della Sezione della Polizia stradale di Benevento, il vicequestore Antonio Vetrone – il pericolo resta il ghiaccio. Raccomando agli automobilisti di prestare attenzione e di viaggiare sempre con catene a bordo o con pneumatici invernali montati. Il piano ha funzionato bene anche se, per fortuna, non c'è stato un accumulo importante di neve sulle strade anche grazie ai continui passaggi dei mezzi spazzaneve e spargisale.