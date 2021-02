Muore a 23 anni, feriti la fidanzata ed il fratello Incidente nella notte tra Apice e Sant'Arcangelo Trimonte

Era con la fidanzata ed il fratello: lui è morto, loro, per fortuna, se la sono cavata. Matteo De Simone, di Sant'Arcangelo Trimonte, aveva 23 anni, la sua esistenza è stata bruscamente interrotta nella notte per un incidente accaduto lungo la strada tra Apice e Sant'Arcangelo.

Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è materializzato intorno alle 3, quando la Punto che guidava, con a bordo altre due persone, è uscita di strada. L'auto è dapprima finita contro un guard rail, poi, catapultata sul lato opposto della carreggiata, contro lo spigolo di un muro, ribaltandosi.

L'impatto non ha dato scampo a Matteo, sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Lievi le ferite riportate dagli altri due giovani, medicati dal 118 o in ospedale.

La salma è stata trasportata presso l'obitorio del Rummo, a disposizione della Procura. Sul posto i carabinieri della Stazione di Paduli, che hanno proceduto ai rilievi. Enorme la commozione appena la tragica notizia si è diffusa non solo a Sant'Arcangelo ma anche nei paesi vicini.

Figlio di Massimo, un consigliere comunale, Matteo era "strafelice - commenta il sindaco Rocco Rossetti- perchè due giorni fa aveva conseguito la patente per guidare i camion. La mia solidarietà al consigliere Massimo e ai suoi familiari, ai quali si stringe, in un momento di dolore, la comunità, sotto choc per il destino toccato ad un giovane".

(Nella foto: la Punto mentre viene rimossa da un mezzo del soccorso Boscia)