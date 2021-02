Smontaggio auto rubata: tre condanne e due assoluzioni Nel 2019, ad Arpaise, il blitz dei carabinieri

Tre condanne e due assoluzioni sono state decise dal Tribunale al termine del processo a carico di cinque persone tirate in ballo nel 2019, per riciclaggio, da un blitz ad Arpaise dei carabinieri della compagnia di Caserta.

La condanna a 2 anni e 10 mesi è stata stabilita per Felice Covino, 45 anni, Fulvio Covino, 21 anni, di Arpaise, e Rinaldo Parrella, 35 anni, di Roccabascerana. Assolti, invece, Ilario Covino, 23 anni, anch'egli di Arpaise, e Vincenzo Barbato Buono, 23 anni, di Pietrastornina. Per tutti il Pm aveva chiesto la condanna a 4 anni.

Come si ricorderà, l'intervento dei militari era scattato alla frazione Terranova, in un garage di proprietà della famiglia Covino, dove, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era in corso lo smontaggio di un'auto rubata il 10 febbraio nel parcheggio del centro commerciale Campania, a Marcianise.

Questa mattina la conclusione dell'istruttoria dibattimentale e la discussione delle parti, cui è seguita la sentenza. Sono stati impegnati nella difesa gli avvocati Pierluigi Pugliese (per Felice Covino), Salvatore Pignatiello (per Fulvio Covino e Barbato Buono), Giovanni Procaccini (per Parrella), Mario Cecere (per Ilario Covino).