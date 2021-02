Appropriazione indebita di 15 semirimorchi: scatta sequestro Le indagini della Procura e della Guardia di Finanza di Montesarchio

Sequestro preventivo di 15 semirimorchi ad un'azienda di Montesarchio. Il provvedimento, chiesto dalla Procura di Benevento e firmato dal Gip del Tribunale sannita è stato eseguito questa mattina dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Montesarchio. Alla base del sequestro, spiega il procuratore Aldo Policastro in una nota, le indagini a carico dell'azienda di trasporti della Valle Caudina. “Quest'ultima in virtù di contratti di noleggio a lungo termine, stipulati con una società avente sede in Bolzano e successivamente risolti a seguito delle inadempienze alle obbligazioni contrattuali per la complessiva somma di 109.323 euro, si è appropriata dei predetti beni, inizialmente concessi in leasing, con conseguente notevole nocumento economico ai danni della società locatrice. Le attività di indagine espletate hanno consentito, quindi, di accertare che la società locataria, nonostante le varie azioni legali intraprese dalla società di noleggio tendenti ad ottenere la restituzione dei beni, ha continuato ad utilizzare gli automezzi per l’esercizio della propria attività, sottraendo gli stessi alla sfera giuridica dell’avente diritto, così integrando, a carico dell’amministratore pro-tempore ed attuale della società, il reato di appropriazione indebita aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità per la società locatrice”.