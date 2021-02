Benevento, Smart in fiamme al rione Libertà Non si esclude il dolo per l’incendio che ha distrutto l’auto. Indagano i carabinieri

Una smart completamente avvolta dalle fiamme e distrutta questa sera al rione libertà di Benevento. L'allarme è scattato poco dopo le 21 quando alcuni passanti hanno notato il fuoco avvolgere la piccola utilitaria. É accaduto tra via Vitelli e via Cocchia. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri. Sull'accaduto ora sono in corso le indagini e come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata. Non è escluso si tratti di un incendio doloso. I vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno effettuato il sopralluogo e i rilievi per cercare elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto. L'episodio segue quelli registrati nelle scorse settimane. A partire dall'incendio nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio scorso, nel quartiere Capodimonte dove una Ford Fiesta era stata distrutta da un rogo. Ed ancora: il 4 febbraio quando le fiamme avevano avvolto una Citroen in via dei Mulini e dopo due giorni la Porsche Cayenne di un dirigente del comune al centro di un altro rogo. Episodi al vaglio di polizia e carabinieri che stanno conducendo le indagini.

Questa sera ancora un incendio. Al termine dei rilievi l'auto e' stata sequestrata per i consueti accertamenti.