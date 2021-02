Accoltellamento, si procede anche per ipotesi di estorsione Due le persone ferite nell'episodio accaduto mercoledì a Moiano

Quali siano stati la dinamica e la successione dei fatti, lo stabiliranno le indagini del sostituto procuratore Maria Colucci e dei carabinieri della Stazione di Airola sull'accoltellamento, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, per fortuna evitate, accaduto a Moiano mercoledì scorso, con due persone costrette a fare ricorso alle cure dei medici per ferite da arma da taglio.

Una vicenda al centro di una inchiesta che procede, oltre che per quella di lesioni aggravate, anche per una ipotesi di reato di estorsione che potrebbe aprire una prospettiva diversa, o complementare, sul movente. Offrendo una ulteriore chiave d'interpretazione, ovviamente tutta da verificare, al di là di quella, banalmente più semplice, di uno scontro per presunti motivi passionali.

I protagonisti, peraltro impegnati nello stesso settore commerciale, sono un 53enne di Moiano, assistito dall'avvocato Teresa Meccariello, giudicato guaribile in trenta giorni per una lesione all'inguine, e un 34enne di Airola, difeso dall'avvocato Angelo Leone, che se l'è cavata con una prognosi di quattordici giorni.

Gli indumenti indossati da quest'ultimo erano già stati sequestrati dai militari, che ora hanno fatto altrettanto con quelli del 53enne. Un'attività compiuta, evidentemente, sulla scorta delle reciproche querele presentate dai 'contendenti'.

Tra loro non correva buon sangue, quel giorno si erano incrociati lungo la strada provinciale, dove le macchine che guidavano si erano fermate. I conducenti ne erano scesi ed avevano dato vita ad un faccia a faccia: un chiarimento o un regolamento di conti? Vallo a sapere: solo coltelli o anche altro? E, soprattutto, chi ha per primo accoltellato chi? Sono gli interrogativi che circondano una storia che per le sue implicazioni ha alimentato un gossip irrefrenabile. Succede, e non solo in provincia.