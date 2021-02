Mucca intrappolata nel fango: salvata dai vigili del fuoco FOTO - L'animale era finito in un terreno melmoso a ridosso del fiume Tammaro

Una mucca bloccata nel fango a ridosso del fiume Tammaro, alla località Saglieta nel territorio di Paduli è stata salvata dai vigili del fuoco di Benevento chiamati dal proprietario dell'animale che era in difficoltà. Un intervento non certo semplice, quello dei vigili del fuoco sia a causa della zona impervia e del terreno fangoso, sia per l'eccessivo peso del bovino. L'intervento è stato effettuato dai pompieri che hanno scavato a mano per liberare lo spazio intorno all'animale che è stato imbracato e poi tirato sul terreno asciutto sia con un paranco che a mano. Dopo due ore di duro lavoro, i vigili del fuoco sono finalmente riusciti a liberare l'animale poi affidato al proprietario.