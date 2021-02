Scontro tra una Lancia ed un furgone Fiat: due feriti e paura Incidente stradale lungo l'Appia a Montesarchio. in ospedale un 37enne e un 44enne

Due persone ferite due veicoli distrutti. Questo il bilancio di un incidente stradale registrato nel pomeriggio di oggi a Montesarchio, lungo la Statale Appia.

A scontrarsi un Fiat Scudo, condotto da un 37enne e una Lancia Y guidata da un 44enne, entrambi residenti in Valle Caudina. Dopo l'urto uno dei veicoli è anche finito contro il muretto di un'abitazione. Tutta da ricostruire la dinamica del sinistro che ora è al vaglio delle forze dell'ordine. Scattato l'allarme,sul posto sono accorsi i carabinieri, la polizia locale e le ambulanze del 118, l'Unità di rianimazione della Croce Rossa e la Misericordia.ad avere la peggio è stato il conducente della Lancia trasferito in codice rosso al Fatebenefratelli. Trenta giorni la prognosi per il 37enne che è stato trasferito al San Pio di Benevento dall'Unità di Rianimazione Cri. Saranno ora i rilievi a dover restituire l'esatta dinamica del sinistro.