Trovato in strada, dinanzi casa: anziano muore al Rummo Tragedia a Ceppaloni, la vittima è un 80enne

Hanno cercato di salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare, perchè il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Aveva ottant'anni il pensionato di Ceppaloni morto ieri al Rummo, dove era stato trasportato in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era stato rinvenuto in strada, dinanzi alla sua abitazione, dove era finito, come indicherebbero le lesioni riportate, dopo essere caduto da una finestra, probabilmente dopo aver accusato un malore o per essersi sporto eccessivamente.

Soccorso, era stato trasferito in ospedale, dove i medici non ce l'hanno fatta a tenerlo in vita. Su disposizione del sostituto procuratore Giulio Barbato, il medico legale Umberto De Gennaro ha proceduto alla visita esterna della salma, poi riconsegnata ai familiari, per i funerali.