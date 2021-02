Chiusa in casa, cade: allarme in via Rosa a Benevento IN AGGIORNAMENTO. FOTO - Intervento dei vigili del fuoco

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto superare non poche difficoltà, complici le auto parcheggiate su entrambi i lati sulla strada, per raggiungere via Nicola Sala e soccorrere una ottantenne.

L'allarme è scattato perchè – secondo una prima ricostruzione- una docente in pensione sarebbe caduta e non sarebbe stata in grado di rialzarsi.

L'anziana, che con un cellulare ha chiesto aiuto dopo essersi trascinata sul pavimento dalla cucina alla camera da letto, era chiusa in casa, per questo i pompieri, utilizzando un'autoscala, sono saliti fino al quinto piano, dove, dopo aver mandato in frantumi il vetro di un terrazzo, sono entrati nell'appartamento. Sul posto il 118. Nessun problema grave, per fortuna, per la malcapitata.