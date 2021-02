Omicidio Matarazzo, il Pm: ergastolo per Massaro e Nasta La requisitoria del dottore Francesco Sansobrino per il delitto del luglio del 2018

Nessun dubbio, la loro colpevolezza è stata provata. Ecco perchè il pm Francesco Sansobrino ha chiesto l'ergastolo per Giuseppe Massaro (avvocati Angelo Leone e Mario Palmieri), 57 anni, di Sant'Agata dei Goti, e Generoso Nasta (avvocati Orlando Sgambati e Angelo Raucci), 32 anni, di San Felice a Cancello, imputati dell'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il 45enne pastore di Frasso Telesino ammazzato a colpi di pistola la sera del 19 luglio del 2018 dinanzi alla sua abitazione alla contrada Selva.

Massaro è accusato di aver fornito la pistola 357 magnum usata per il delitto e la Croma che avrebbe guidato Nasta. Il dottore Sansobrino ha concluso una requisitoria andata avanti per tre ore e mezza: un lasso di tempo nel corso del quale ha puntato l'attenzione sulle circostanze emerse dalle indagini dei carabinieri e confermate, a suo dire, dal dibattimento: i dati forniti dal Gps installato sulla macchina, il contenuto delle intercettazioni, anche con il trojan – quelle del 17 e 22 ottobre sono state oggi dichiarate inutilizzabili dalla Corte di Assise, su richiesta dei difensori di Massaro, perché non vi è prova che siano state operate al di fuori dell'abitazione del santagatese, o delle pertinenze della stessa-; la consulenza balistica che ha definito l'arma detenuta legalmente dal 57enne come quella adoperata per uccidere, il deposito in banca effettuato a più riprese dalla figlia di Massaro, tra il 25 luglio e il 24 settembre, di 13mila euro: la donna ha sostenuto che si trattava di risparmi e regali che aveva deciso di non custodire più tra le pareti domestiche dopo un raid dei ladri a giugno; secondo il Pm, invece, sarebbe il corrispettivo per l'omicidio.

E ancora: il riconoscimento di Nasta da parte di una persona che quella sera aveva notato una Croma – nelle settimane successive aveva poi fatto riferimento ad una Bmw- che, dopo aver percorso un tratto in discesa, aveva rischiato di finire contro il cancello della sua casa. A bordo due persone, l'autista aveva fatto un paio di manovre e si era rimesso in carreggiata, poi aveva alzato un braccio per ringraziarla. Oltre a precisare che della targa, parzialmente coperta da scotch per imballaggio, lei era riuscita a leggere la base ed un numero – un 3 o un 8- ed aveva descritto i due occupanti. Aveva individuato Nasta, tra le foto che le sarebbero poi state mostrate, come colui che era al volante, ma non il passeggero, di cui aveva fornito una descrizione: giovane, sui 21-22 anni, carnagione olivastra.

In corso, ora, gli interventi degli avvocati Antonio Leone e Tullio Tartaglia, per i genitori e la sorella della vittima, parti civili.

IN AGGIORNAMENTO