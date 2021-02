Occupa appartamento e minaccia di buttarsi - FOTO Apprensione per una donna di Benevento che alla vista dei vigili ha minacciato di lanciarsi

"La casa non è di nessuno, perché me la volete togliere". Queste le parole della donna di Benevento che minaccia di buttarsi dal terzo piano di un edificio di via Vitelli al Rione Libertà a Benevento. Secondo una prima ricostruzione ieri la donna ha occupato abusivamente l'appartamento all'interno di uno stabile popolare di proprietà del Comune. Questa mattina gli agenti della polizia municipale hanno raggiunto l'appartamento per eseguire lo sfratto. È stato a questo punto che la donna ha aperto una finestra che dà su via vitelli ed ha minacciato e lo sta facendo tuttora di lanciarsi di sotto. Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco gli agenti della volante e della polizia municipale.