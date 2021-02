"Ogni volta che ti vedo al Triggio, faccio scorrere il sangue" Stalking ai danni della ex, a giudizio un 46enne di Benevento

Sarebbe stata costretta a non uscire di casa per paura di incrociarlo. Nella testa le parole che lui le avrebbe rivolto in più occasioni: “Ogni volta che ti vedo in mezzo al Triggio ti faccio male, ti faccio scorrere il sangue...”,, le avrebbe gridato: un comportamento che gli è costato il rinvio a giudizio.

Lo ha disposto questa mattina il gup Maria Di Carlo, in linea con la richiesta avanzata dalla Procura, per un 46enne di Benevento, accusato di stalking ai danni di una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Difeso dall'avvocato Pierluigi Pugliese, l'uomo è stato tirato in ballo da una indagine avviata dalla polizia dopo le denunce presentate dalla malcapitata.

Nel mirino tre episodi che si sarebbero verificati tra settembre ed ottobre del 2018: secondo gli inquirenti, lui l'avrebbe molestata in strada o attraverso una sere di post dal contenuto diffamatorio pubblicati sui social network. Messaggi nei quali l'avrebbe ripetutamente definita “prostituta”, ai quali avrebbe aggiunto anche le minacce che le avrebbe indirizzato, come quella già ricordata.

Una situazione che, sostiene la Procura, avrebbe causato nella parte offesa un “grave e perdurante stato di ansia” e il timore per la propria incolumità, inducendola, come detto, a non uscire.

Questa mattina l'udienza preliminare, la discussione e poi la decisione del giudice, che ha ritenuto la vicenda meritevole del vaglio dibattimentale: il processo partirà il prossimo 26 ottobre.