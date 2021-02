Ancora ladri in azione nel Sannio, cresce la preoccupazione Rumore vetri infranti: paura per una donna. Vede scappare malviventi, imprenditore dà allarme

Per fortuna si tratta solo di due tentativi di furto. Episodi non andati a segno ma che comunque contribuiscono a far crescere la preoccupazione dei cittadini. Sono infatti numerosi i centri del Sannio finiti nel mirino dei ladri che nelle ultime settimane hanno ripreso le scorribande con colpi a raffica in zone mirate. Dopo Fragneto l'Abate, Torrecuso, Castelvenere, San Giorgio del Sannio e l'hinterland beneventano, nella serata di ieri i ladri hanno tentato due colpi a Sant'Angelo a Cupolo e Foglianise. Nel primo caso, alla frazione Pastene, la proprietaria di casa ha fatto scattare l'allarme dopo aver sentito il rumore dei vetri di una finestra mandati in frantumi dai malviventi che sono per fortuna scappati.

Momenti di paura anche nel territorio di Foglianise, in via Vitulanse, per un imprenditore costretto a fare i conti con un tentativo di furto all'interno dell'abitazione. L'uomo avrebbe visto scappare alcune persone ed ha allertato il 112. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato una serie di battute alla ricerca dei malviventi che sono riusciti comunque a scappare.

Situazioni, che al di là degli oggetti rubati, quando i colpi vanno a segno, creano inevitabilmente apprensione ed allarme sociale per le persone.