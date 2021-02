Boom di furti 'serali', è allarme nel Sannio Colpi alla contrada Scafa e via Torre a Benevento. A Pietrelcina: portata via una cassaforte

Continuano i furti all'interno delle abitazioni. Colpi registrati tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera. Sono almeno quattro gli episodi registrati nel Sannio nell'arco delle ultime 12 ore.

Ieri sera amara sorpresa per tre famiglie di Benevento, residenti alla contrada Scafa e via Capasso Torre, e per due proprietari di abitazioni a Pietrelcina. Colpi a raffica che interessano case vicine e tutti con la stessa modalità. Particolare questo che indica un modus operandi comune tra gli episodi commessi probabilmente dalla stessa banda. A Pietrelcina, in via Santa Maria, nel mirino due abitazioni. Nel primo caso i malviventi, dopo aver forzato un infisso, sono entrati ed hanno portato via una cassaforte con assegni e gioielli. A pochi metri e alla stessa ora hanno invece tentato di accedere ad un altro appartamento. In questo caso, fortunatamente, hanno desistito probabilmente a causa dell'allarme o per la blindatura degli infissi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori dei colpi che probabilmente sono le stesse persone che ormai da alcune settimane mettono a segno i furti nel Sannio.

Indagini affidate, invece, alla Polizia quelle per i tre furti avvenuti a Benevento. Nel mirino una casa alla contrada Scafa e due appartamenti al Rione Libertà. Anche in questo caso finestre forzate. Bottino: soldi ed oggetti in oro. Sul posto gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo.

Lavoro per la Volante anche in via Capasso Torre dove nel mirino sono finiti due appartamenti nello stesso parco residenziale. Abitazioni vicine con balconi comunicanti atraverso i quali i malviventi hanno raggiunto le finestre che sono state forzate ed aperte: spariti soldi e gioielli.