Indagine Dda: cocaina presa a Bojano, 2 beneventani a giudizio Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga

Rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Campobasso – il processo partirà il 23 giugno – Francesco Norice (avvocati Antonio Leone e Luca Russo), 32 anni, e Pio Musco (avvocati Fabio Russo e Domenico Dello Iacono), 38 anni, i due beneventani coinvolti nell'indagine della Dda molisana, dei carabinieri e della guardia di finanza rimbalzata all'onore delle cronache il 20 maggio dello scorso anno.

Il processo è stato disposto anche per le altre persone che hanno scelto il rito ordinario – in tutto una trentina -, a differenza di coloro che hanno invece optato per l'abbreviato.

Come si ricorderà, l'inchiesta ha prospettato una serie di accuse: associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, estorsioni, anche con l’aggravante del metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e porto abusivo di armi.

I due beneventani sono stati chiamati in causa per l'acquisto nel 2018, a Bojano, di 100 grammi di cocaina. Un episodio rispetto al quale avevno, durante l'interrogatorio, escluso ogni responsabilità, con Norice che aveva sostenuto di non sapere alcunchè della della droga e di essere andato a Bojano per comprare del pellet e rivenderlo, guadagnando, così, dei soldi.