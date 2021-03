Bevono e mangiano in strada, multe e chiusura di un locale Controlli anti covid dei carabinieri a San Bartolomeo in Galdo

Cinque sanzioni amministrative e la proposta di chiusura di un locale per cinque giorni sono state comminate dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo che anche durante l'ultimo fine settimana hanno effettuato una serie di controlli contro la diffusione del covid. In particolare i militari hanno elevato 4 multe per un totale di 1.600 euro presso un esercizio pubblico, nelle cui immediate vicinanze venivano trovati 3 clienti intenti a consumare bevande alcoliche, anche in violazione dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Sanzione per il gestore del locale per aver venduto e consentito la consumazione di bevande nelle immediate vicinanze dell’esercizio pubblico, con conseguente applicazione della chiusura per 5 giorni.

I militari della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno poi elevato una sanzione amministrativa di 400 euro anche a carico di una persona sorpresa a consumare cibi e bevande in una strada del centro storico dopo le ore 18.