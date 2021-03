Forati pneumatici bus per disabili, l'ira di Io X Benevento Schipani: Misura colma, attendiamo risposta dalle forze dell’ordine. Appello al Prefetto

L'associazione Io x Benevento denuncia il danneggiamento del pulmino che trasporta disabili ospiti del del “centro la Fenicia della cooperativa sociale Esculapio”. Il presidente dell'associazione con una nota spiega come si sia trattato “di un atto che va condannato senza alcun indugio. Nessuno può permettersi di decidere se una persona con certificate disabilità e concrete esigenze, debba privarsi di un servizio indispensabile per la propria salute. E’ un atto di violenza che merita attenzione, accertamento di responsabilità e che soprattutto merita delle inderogabili conseguenze. Questo – spiega l'associazione - è quanto accaduto nella centralissima piazza San Modesto, presso l’ex edificio scolastico S. Modesto Uno, alle ore 4.16 di venerdì 26 febbraio, videoregistrato dalle telecamere di sorveglianza e che, ovviamente, sono state oggetto di denuncia depositata presso i Carabinieri di Benevento”. al mezzo sono state forate quattro delle sei gomme.

L'attenzione dell'associazione che ha sede proprio nel popoloso rione Libertà si sofferma poi anche sui “vari assembramenti a cui quotidianamente assistiamo nella piazza, o alle attività di spaccio, palesi ed evidenti, o a tutti i residui di bottiglie di alcol o di droga che ogni mattina troviamo anche nei pressi delle panchine che si trovano proprio sulla scuola, è facile comprendere lo stato di degrado di un quartiere ove vivono tante persone perbene che intendono creare un futuro migliore per i propri figli.

Non riteniamo giusto che le cose possano continuare ad andare avanti in questo modo, soprattutto quando si feriscono persone già ferite, per questi motivi, ci affidiamo al Prefetto e alle Forze dell’Ordine che dispongono di strumenti per poter contrastare questi atti vili che assolutamente devono essere censurati.

Pertanto – conclude Schipani -, l’Associazione Io X Benevento, manifesta la propria solidarietà ai disabili e auspica un celere intervento dalle Autorità preposte.