Dramma a Montesarchio, 47enne trovato morto in giardino Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un suicidio. Indagano i carabinieri

Tragedia questo pomeriggio a Montesarchio per un 47enne trovato dal padre senza vita all'interno della sua proprietà, non lontano dall'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi ad un albero. Ipotesi sulla quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagine coordinate dal pm Stefania Bianco della Procura di Benevento, che ha disposto anche un primo sopralluogo da parte del medico legale. Inutili i tentativi di rianimare il 47enne. Sono stati i familiari a far scattare l'allarme al 118 e ai carabinieri.