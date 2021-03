In cielo i palloncini blu, il colore della divisa che ha amato In Questura il feretro del vice ispettore Gino Voccola, 51 anni, morto per il Covid-19

Quando i palloncini blu – il colore della divisa che ha indossato ed amato – si sono alzati in cielo, al passaggio del feretro in Questura, la commozione è stata tantissima. Era stampata sui volti non solo dei poliziotti, ma anche delle persone che questa mattina ne hanno atteso l'arrivo in via De Caro. L'ultimo saluto, prima dei funerali nella chiesa dei Cappuccini - presenti anche gli agenti della polstrada di Grottaminarda, dove aveva prestato servizio -, a Gino Voccola, 51 anni, il vice ispettore della Squadra mobile morto ieri per il Covid-19 all'ospedale Rummo, dove era ricoverato dal 22 gennaio.

Un dramma che ha profondamente turbato l'opinione pubblica, come dimostrano le migliaia di messaggi di cordoglio e di dolore postati sui social dopo la pubblicazione della tristissima notizia, che ha privato del papà un giovane.

“Riposa in pace amico mio ed unitamente agli altri “Angeli blu” che ti appresti a raggiungere, veglia su noi e sulla tua famiglia”, “Ti porterò per sempre nel mio cuore”, hanno scritto due colleghi con i quali ha lavorato fianco al fianco.

“Non riesco a pensarti morto... - ha aggiunto un terzo - ti vedo ancora presente alla Squadra Mobile! Ti vedo alle nostre cene...allietate dalla tua voce e dalla tua musica (x questo ti chiamavamo Mogol) Non riesco a dirti addio. Questo non è il momento della polemica...però non riesco a capire come mai le Forze dell'Ordine ancora non ricevono il vaccino! Troppi morti”.