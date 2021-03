Ancora furti nel Sannio, cresce la paura dei cittadini Colpi messi a segno e falliti a Torrecuso e a Benevento: rubati soldi e gioielli

Auto di Polizia e Carabinieri che sfrecciano lungo le stradine dissestate delle campagne beneventane e del Sannio. Le luci dei fari che illuminano i terreni, gli anfratti e le abitazioni abbandonate. Persone impaurite che non esitano a chiamare le centrali operative di 112 e 113 per segnalare auto sospette. Abitazioni con tutte le luci accese, finanche a volte i fari di posizione delle auto lasciate in funzione per scoraggiare eventuali malintenzionati, o meglio per far capire ai ladri che all'interno della proprietà privata c'è movimento.

Tutto questo si sta osservando nelle ultime settimane in molte zone del Sannio. Da Benevento a Pietrelcina, a Torrecuso, Castelvenere, Fragneto l'Abate e in altri centri della provincia finiti nella lista dei tanti raid che i malviventi stanno mettendo a segno solitamente tra le 17 e le 21.30 di ogni sera. Una situazione allarmante contro la quale le forze dell'ordine stanno cercando di mettere in campo il massimo sforzo per tranquillizzare i cittadini e magari acciuffare i responsabili delle incursioni. Vere e proprie bande che agiscono in pochi minuti. Malviventi che vengono lasciati nei pressi delle abitazioni da colpire per poi essere ripresi a bordo di auto veloci che si allontanano subito dopo.

Scene che si sono ripetute anche ieri sera a Torrecuso e a Benevento, sia in città che in periferia. Si parte da via Tora di Torrecuso. Dopo aver forzato un infisso i balordi sono entrati nell'abitazione ed hanno portato via alcuni oggetti in oro. Al rientro dei proprietari l'amara sorpresa e l'allarme ai carabinieri che sono accorsi sul posto per un sopralluogo e per cercare di individuare eventuali auto sospette: Audi A4, A6, Golf o una Fiat Punto, solitamente di colore nero e spesso segnalate a ridosso delle aree sospette.

Da Torrecuso a Benevento città, in via Luigi Piccinato, al Rione Libertà: nel mirino in questo caso sempre una casa dalla quale sono stati portati via centinaia di euro e gioielli. Lavoro in questo caso per gli agenti della Volante. Colpo fallito, per fortuna a contrada Piano Cappelle, alle porte della città. Ancora allarme sempre per un'auto sospetta segnalata dai residenti a contrada San Vitale, zona dove i ladri hanno agito negli ultimi giorni e dove qualche sera fa una persona aveva sorpreso un malvivente nei terreni intorno alla propria casa. Situazioni che inevitabilmente creano allarme tra i cittadini che negli ultimi giorni non hanno esitato più volte a segnalare auto o situazioni sospette alle forze dell'ordine che corrono da un lato all'altro della città e della vasta provincia sannita. Impossibile presidiare ogni strada ed è per questo fondamentale la collaborazione civica dei cittadini esclusivamente segnalando targhe e modelli delle auto a chi ha la competenza ed il compito di garantire la sicurezza.