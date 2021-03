Ho comprato la droga a Napoli, dove sono andato in pullman Resta ai domiciliari il 27enne di S. Sant'Agata dei Goti arrestato dai carabinieri

Resta agli arresti domiciliari Fernando Maravita, il 27enne di Sant'Agata dei Goti.che i carabinieri avevano fermato per droga. E' quanto deciso dal gip Maria Di Carlo al termine dell'udienza di convalida di questa mattina, nel corso della quale il giovane, difeso dagli avvocati Pierluigi Pugliese e Nunzia Meccariello, ha sostenuto di aver acquistato a Napoli, dove era andato in pullman, i 100 grammi di marijuana sequestrati, per farne solo un uso personale. Al rientro, poichè non ha la patente, aveva chiesto ad un amico di accompagnarlo a casa con la sua Panda, nel cui vano motore, a sua insaputa, aveva nascosto la busta con la 'roba'.