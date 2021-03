Botticella Segretario nazionale aggiunto del Li.Si.Po L'importante nomina per il sannita da anni impegnato nei sindacati della Polizia di Stato

Il sannita Achille Botticella, poliziotto in pensione dopo anni di servizio presso la Questura di Benevento è stato nominato Segretario nazionale aggiunto del Li. Si.Po, il Libero Sindacato di Polizia. La notizia arriva direttamente dal direttivo nazionale del sindacato dei poliziotti. “Altre bandiere vengono issate. Achille Botticella della provincia di Benevento – ha dichiarato il Segretario generale Antonio de Lieto - che nel Li.Si.Po ha scritto pagine di storia a difesa dei diritti e dignita` degli operatori di Polizia, si mette nuovamente in gioco assumendo la carica di Segretario Nazionale Aggiunto con delega ad espletare le attivita` connesse alla presenza ed al potenziamento del sindacato sul territorio nazionale, promuovendo tutte quelle iniziative ritenute utili. Botticella – ha continuato de Lieto - dal 1975 – 1976 viene assegnato alla Scuola di Polizia di Alessandria (AL) e frequenta il Corso Allievi Guardie P.S.- Ha svolto servizio operativo di polizia – Ufficio Prevenzione Generale – Servizi Ordine Pubblico – Squadra Volante e Servizio Immigrazione. Dalla qualifica di Agente sino alla qualifica di Sovrintendente capo svolgendo le seguenti principali mansioni: Reparto Mobile Servizio di Ordine Pubblico, Squadra Volante Controllo del Territorio, Operatore 113, Servizio Operativo Ufficio Immigrazione, Responsabile Ufficio Studio e Programmazione – Ufficio Concorsi. Il 2006 conferimento medaglia d’Oro al Merito di Servizio, il 1994 lode conferita dal Capo della Polizia Vincenzo Parisi per aver partecipato ad abili indagini di Polizia Giudiziaria, che consentivano l’arresto di pericolosi malviventi. Nel 1981 conferimento diploma di benemerenza con medaglia a testimonianza prestata in favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata, colpite dal sisma del 23 novembre 1980. Nel 1996 Corso di aggiornamento per Ufficiali di Polizia Giudiziaria, Autocentro Polizia di Stato Napoli, corso Tecniche Operative e Guida mezzi Polizia di Stato. 1987 Centro Addestramento Istruzione professionale di Abbasanta (OR), per Corso di Specializzazione Antiterrorismo Scorte e Protezione. Dal 1986 al 2008 impegnato in attivita` sindacale all’interno del Li.Si.Po “Libero Sindacato Polizia” con funzioni di Segretario Provinciale di Benevento e Segretario Nazionale Aggiunto con delega alla gestione amministrativa e Direttore Editoriale della rivista “Il Giornale di Polizia” Organo Ufficiale del Libero Sindacato Polizia Li.Si.Po . Dal 2008 al 2010 Vice Presidente Nazionale del Sindacato UGL – Polizia di Stato. Dal 10 Marzo 2017 Consigliere Comunale del Comune di Sant’Angelo a Cupo (BN) con delega alla Polizia Locale e Sicurezza. E’ con grande piacere – ha concluso de Lieto – che do il benvenuto ad Achille Botticella, compagno di tante battaglie in seno al Li.Si.Po , certo, che il suo prezioso contributo coadiuvera` ancor piu` all’espansione del Li.Si.Po sul territorio nazionale”.

Il Libero sindacato di Polizia nel Sannio sta conducendo anche la battaglia per la nomina di un medico della Polizia di Stato a Benevento. Ultimo atto un accorato appello al prefetto di Benevento affinchè venga nominato un dirigente sanitario specialmente in questo periodo caratterizzato dalla pandemia contro la quale anche i poliziotti sono in prima linea.