Evade dai domiciliari, sorpreso in bici: bloccato I carabinieri hanno fermato un 30enne di Benevento già agli arresti

Resta ai domiciliari Sergio Altivalle (avvocato Vittorio Fucci), 30 anni, di Benevento fermato dai carabinieri con l'accusa di evasione dagli arresti in casa ai quali era sottoposto. La decisione è arrivata al termine dell'udienza dinanzi al giudice Monaco del Tribunale. Il processo per direttissima è stato poi rinviato a maggio, per la richiesta di termine a difesa avanzata dell'avvocato Fucci.

Il 30enne è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile nella serata di ieri mentre si trovava in sella ad una bici elettrica in via Bonazzi, al Rione Libertà.