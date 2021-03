Scontro frontale lungo la Telesina: due feriti e paura Incidente stradale sulla Statale 372, nei pressi dello svincolo per Paupisi

Due persone ferite ed altrettante auto distrutte. Questo il bilancio di un incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo la Statale Telesina, nei pressi dello svincolo per Paupisi. È qui che una Volkswagen Polo si è scontrata frontalmente con una Honda Crv che proveniva in senso opposto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorso le ambulanze del 118 e dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa da Benevento e i vigili del fuoco. I pompieri e i sanitari hanno estratto dalle lamiere contorte dei due veicoli i malcapitati trasferiti presso gli ospedali di Benevento in codice rosso. Traffico bloccato per alcuni minuti a cuasa dei rottami presenti sull'arteria. Saranno ora i rilievi delle forze dell'ordine a dover chiarire la dinamica dello scontro.

IN AGGIORNAMENTO