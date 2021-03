Evasione, misura aggravata per un 30enne di Benevento Dai domiciliari al carcere dopo essere stato fermato mentre era in giro in sella ad una bici

Misura cautelare aggravata per Sergio Altivalle, 30 anni di Benevento, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip Palmieri. L'uomo, difeso dall'avvocato Vittorio Fucci, era ai domiciliari per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, ma è stato per due volte fermato dai carabinieri all'esterno della sua abitazione. L'ultima volta era stato bloccato mentre andava in bicicletta. Dichiarato in arresto, mercoledì il giudice monoscratico, Monaco, aveva convalidato l'arresto e aveva disposto i domiciliari. Nelle ultime ore, invece, il Gip titolare del processo per spaccio di stupefacenti ha aggravato la misura a carico di Altivalle.