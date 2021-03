Maltratta la sorella, allontanato dalla casa di famiglia E' la misura adottata nei confronti di un 53enne di Benevento

Ha dovuto lasciare l'abitazione di famiglia. E' la misura disposta dal gip Vincenzo Landolfi per un 53enne di Benevento, chiamato in causa da una indagine per maltrattamenti aggravati nei confronti della sorella. Una situazione sfpciata nell'adozione del provvedimento di allontanamento a carico dell'uomo. Difeso dall'avvocato Antonio Leone, sarà interrogato nei prossimi giorni.

Era accusato di detenzione di fuochi pirotecnici non classificati: 400 chili di 'botti' che erano stati rinvenuti e sequestrati nei pressi della sua abitazione ad Apollosa. Un'imputazione dalla quale Massimo Lupo (avvocato Antonio Leone), 49 anni, è stato però assolto dal giudice Perrotta per non aver commesso il fatto.