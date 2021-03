Raid dei ladri: portati via gioielli, pistola e cassaforte Nel mirino due appartamenti di un'abitazione a contrada San Chirico di Benevento

Nulla da fare, anche nella tarda serata di ieri ladri in azione a Benevento. Ancora colpi all'interno delle case quando i proprietari sono assenti.

Questa volta nel mirino sono finiti due appartamenti della stessa abitazione in contrada San Chirico, alle porte della città. Entrambi sono stati 'visitati' dai malviventi che hanno forzato due infissi per entrare nelle case. Una volta all'interno i malviventi hanno messo tutto a soqquadro e rivolto le loro attenzioni ad una cassaforte con all'interno anche una pistola e dei gioielli, portati via al pari di altri oggetti.

Al rientro dei proprietari l'amara sorpresa. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno fatto il sopralluogo ed avviato le indagini sull'ennesimo colpo messo a segno nelle ultime settimane nel Sannio. Cresce ancora, dunque, la preoccupazione per i cittadini inermi dinanzi alle continue scorribande dei balordi che colpiscono indisturbati da una zona all'altra della provincia.