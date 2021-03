A Benevento è boom di occupazioni abusive di alloggi popolari Ancora un episodio al Rione Ferrovia. Bosco: "Informati anche i servizi sociali"

Dopo un periodo di relativa calma sul fronte delle occupazioni abusive delle case comunali o dell'ex Istituto autonomo case popolari, negli ultimi tempi nel Sannio si registrano con cadenza costante episodi ora al centro degli agenti della polizia municipale di Benevento. L'ultimo ieri in via Fatebenefratelli di Benevento, al rione ferrovia. Dove una giovane donna, con il figlioletto in tenera età, è stata trovata all'interno di una casa occupata abusivamente. Si tratta di un appartamento appartenuto ad una pensionata purtroppo deceduta. Sul posto gli agenti della municipale che hanno constatato anche la forzatura della porta.

“Anche questa volta i familiari della deceduta hanno tardato a interessare le autorità - ha dichiarato il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – e quindi è avvenuta l’ennesima occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Ora, come sempre, avviserò i servizi sociali per tenere sotto controllo la situazione del minore”.