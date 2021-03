Droga in un mobile, ai domiciliari un 65enne L'hashish fiutata da un cane dei cinofili dell'Arma in una casa a Faicchio

E' stato un cane (Olli) del Nucleo Cinofili dei carabinieri di Sarno a fiutare e a far ritrovare ai militari, in un mobile, 100 grammi di hashish suddivisa in vari pezzi all'interno dell'abitazione di un 65enne di Faicchio che è stato per questo arrestato. Oltre allo stupefacente, i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno anche sequestrato un bilancino di precisione, materiale vario per la tritatura e ritenuto utile dagli investigatori per la preparazione e confezionamento della droga e un pugnale. Per l'uomo sono scattati i domiciliari.