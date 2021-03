Capannone pieno di rotoloni di paglia in fiamme ad Apice Intervento dei vigili del fuoco anche a Castelpoto per un rogo deposito

Vigili del fuoco in azione dalle 19,30 di ieri sera in contrada Morrone di Apice per un maxi incendio che ha interessato un capannone pieno di rotoloni di paglia fieno annesso ad un'azienda agricola. Sul posto più squadre dei vigili del fuoco che per tutta la notte hanno gettato acqua e smassato i balloni di foraggio andati tutti distrutti. L'intervento si è concluso solo in mattinata a causa del materiale che continua a bruciare. I roghi di paglia e fieno, infatti, si estinguono solo quando tutto il materiale è stato continuamente smosso con mezzi l'utilizzo di ruspe o di una pala meccanica e continuamente bagnati. Completamente distrutta la struttura in lamiera e pali in cemento armato che è anche collassata a causa del forte calore sprigionato dall'incendio. Per fortuna non si sono registrati feriti. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.

Pompieri in azione anche a Castelpoto nel tardo pomeriggio di ieri per un altro incendio che ha interessato anche in questo caso un deposito.