Allarme furti: auto abbandonate da ladri ritrovate nei terreni Nel Sannio contro i colpi nelle case, in azione i carabinieri del Sio di Napoli

Per cercare di acciuffare le bande di ladri che ormai da settimane stanno mettendo a segno numerosi raid nelle abitazioni di Benevento e di tanti centri del Sannio, in queste ore, in supporto delle forze dell'ordine in serivizio normalmente nella nostra provincia, sono entrati in azione anche i carabinieri di due unità del Reparto Speciale della S.I.O. (Squadre di Intervento Operativo) inquadrate nel 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, impegnato nei grossi centri così come nelle aree rurali, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Secondo un primo bilancio dei controlli effettuati, i carabinieri hanno sventato alcuni furti in abitazioni nelle zone di San Giorgio del Sannio e Paduli dopo l'allarme lanciato al 112 dai cittadini insospettiti da auto sospette. In particolare, dopo un inseguimento i militari hanno rinvenuto una Lancia Libra che tre malviventi, autori di un furto in abitazione a Paduli, avevano abbandonato su un’area di sosta. A Pietrelcina, all’interno di un terreno, è stata anche rinvenuta una Bmw risultata rubata in provincia di Campobasso ed utilizzata per mettere a segno l'ennesimo colpo.

Sulle auto sono ora in corso gli accertamenti e i rilievi per cercare di recuperare impronte o altri elementi utili all'identificazione degli autori dei furti.