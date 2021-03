Maserati in leasing venduta in Germania, prescritti 2 coniugi Accusati di appropriazione indebita: il marito, inizialmente, di riciclaggio

Lei rispondeva di appropriazione indebita, il marito di riciclaggio. Ma per entrambi è scattata la prescrizione dopo la qualificazione dell'accusa a carico dell'uomo in quella contestata alla coniuge. E' la sentenza del Tribunale al termine del processo nei confronti di Antonio Puzella e Anna Manzo, di Solopaca – sono stati difesi dall'avvocato Angelo Leone -, chiamati in causa come amministratori di due società.

L'indagine ruotava attorno al destino di una Maserati presa in leasing per 120mila euro dalla ditta di Manzo e poi passata a quella del marito, che aveva venduto l'auto in Germania, dove era stata sequestrata.

Oggi la conclusione del giudizio e la dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'addebito di appropriazione indebita per i due imputati.