Tentata rapina, commessa palpeggiata: non è più agli arresti Obbligo di firma per Antonio Del Grosso, 59 anni, che era ai domiciliari

Obbligo di firma. Lo ha disposto il Tribunale, dinanzi al quale è a giudizio – prossima udienza il 22 aprile -, per Antonio Del Grosso (avvocato Antonio Leone), 59 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che da metà settembre era agli arresti domiciliari. L'uomo era finito in carcere a giugno per tentata rapina e violenza sessuale: accuse che gli erano state contestate per un episodio accaduto lungo il Corso Garibaldi.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver cercato di rapinare la commessa di un negozio, non riuscendoci per la reazione della vittima e di un cliente, era entrato in un'altra attività commerciale che vende abbigliamento, tentando di farsi consegnare l'incasso dalla titolare, che aveva anche palpeggiato. La poverina era stata spintonata, lui se l'era svignata senza immaginare che lei avesse avvertito telefonicamente il marito.

Quest'ultimo, forte delle informazioni ricevute, aveva incrociato l'allora 58enne all'altezza di piazza Roma e l'aveva placcato, facendolo finire a terra e consentendo l'intervento degli agenti della Volante, nel frattempo allertati. Dinanzi al Gip, Del Grosso aveva sostenuto di non ricordare nulla, perchè ubriaco, di quanto aveva combinato.