Evade domiciliari e scippa una donna: arrestato dalla Finanza Momenti di concitazione questa sera al Rione Libertà. In carcere giovane nigeriano

È stato arrestato dai finanzieri del Gruppo Benevento e trasferito nel carcere di Capodimonte a Benevento con le accuse di evasione dai domiciliari e di aver scippato lo smartphone ad una donna che ha incrociato per strada. È accaduto questa sera tra via Cocchia e via Napoli. Protagonista della vicenda un giovane nigeriano. L'uomo nonostante fosse ristretto ai domiciliari, secondo una prima ricostruzione, è uscito dalla sua abitazione, è sceso in strada ed ha strappato il cellulare dalle mani di una donna. Scattato l'allarme, una pattuglia della Guardia di Finanza di Benevento ha notato il nigeriano scappare. I finanzieri lo hanno inseguito e bloccato. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Volante che nel frattempo erano stati allertati. Su disposizione del magistrato l'extracomunitario è stato trasferito in carcere.