Politica all'angolo, guasti ai portali; scioperano i penalisti Niente udienze penali dal 29 al 31 marzo

L'astensione dalle udienze penali dal 29 al 31 marzo. L'ha indetta l'Unione delle Camere penali italiane contro la “perdurante mancanza di una iniziativa diretta del Governo che consenta di realizzare da subito il doppio regime”. Le motivazioni della protesta, alla quale aderirà anche la Camera penale di Benevento ed Ariano Irpino, presieduta dall'avvocato Domenico Russo, sono contenute in un documento che si apre con la considerazione che “la macchina del processo penale versa in una condizione drammatica, in un contesto e in un clima che sono ancora più preoccupanti. La Magistratura italiana sta attraversando una grave crisi di autorevolezza ed è incapace di una seria riflessione sul sistema di potere costruito negli ultimi vent’anni”.

Ce n'è anche per la politica, “messa all’angolo: impegnata nella ristrutturazione e nel riposizionamento dei suoi gruppi dirigenti, non pare avere al momento progetti di modifica della prescrizione, dei meccanismi capaci di incidere sui tempi del processo e dell’ordinamento giudiziario”.

Secondo i penalisti, “la Ministra della Giustizia ha fatto della riservatezza, ma anche della non interlocuzione il tratto distintivo dei suoi primi trenta giorni. In questo clima il portale penale telematico, o meglio il portale delle Procure, nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici che mettono a repentaglio il rispetto dei termini processuali e la tempestiva contezza delle iniziative della difesa. La soluzione ragionevole proposta, quale la previsione di un regime transitorio, non è stata presa in considerazione. Nessun impegno concreto è seguito da parte delle forze politiche che sostengono l’attuale Governo alle iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane, che in queste settimane ha più volte denunciato le continue disfunzioni ed i malfunzionamenti dei portali”.

Da qui la proclamazione dell'astensione “dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021, invitando tutte le Camere penali territoriali a partecipare, con le modalità telematiche che saranno individuate, alla giornata di protesta nazionale del 29 marzo 2021”.