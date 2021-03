Lettera ai sanniti del Prefetto Carlo Torlontano Oggi l'insediamento. "Prefettura centro di ascolto per le esigenze della collettività"

Di seguito riceviamo e pubblichiamo la lettera che il neo Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano ha scritto ai sanniti.

Sono profondamente onorato di assumere oggi l’incarico di Prefetto della Provincia di Benevento, nella piena consapevolezza dell’impegno cui sono chiamato e che cercherò di assolvere, con spirito di servizio, nel superiore interesse di questa Comunità così ricca di storia, cultura e tradizioni.

Desidero rivolgere il mio più sincero saluto a tutti i Cittadini, agli Amministratori degli Enti Locali, alle Autorità politiche, civili, religiose e militari, al mondo imprenditoriale, del Volontariato e dei Sindacati, nonché alle Forze dell’Ordine, alla Magistratura, ai Vigili del Fuoco ed agli Operatori sanitari, ringraziandoli per la particolare attività profusa, con encomiabile sacrificio, nella lotta al Covid -19.

Il mio massimo impegno, nell’ambito del riconoscimento dei rispettivi ruoli istituzionali, sarà rivolto ad assicurare il pieno rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini, la legittimità e l’efficienza dell’azione amministrativa, nello spirito costante della leale collaborazione tra Istituzioni, promuovendo ogni utile iniziativa che favorisca il dialogo tra tutte le componenti sociali.

Particolare cura porrò nel cercare di sviluppare proficue e virtuose sinergie tra i diversi livelli di governo, nell’intento di fornire risposte adeguate alle istanze ed ai bisogni della collettività.

Profondamente convinto che la Prefettura debba essere “centro di ascolto” per le esigenze della collettività, confido nell’aiuto e nella collaborazione di tutte le componenti istituzionali anche per poter affrontare al meglio i problemi di questo territorio, ricercando soluzioni condivise e, per questo, più efficaci.

Con questi sentimenti, accomuno tutti in un cordiale saluto, augurando ad ognuno il miglior risultato nella sfera della propria attività ed offrendo il mio contributo di lavoro per il perseguimento del bene comune.

Carlo Torlontano

Al Prefetto Carlo Torlontano il benvenuto nel Sannio e gli auguri di buon lavoro da parte della redazione di Ottopagine.it

La biografia

Prefetto di Benevento con decorrenza 15.03.2021

Nato a Pescara il 21/09/1959.

Dopo la maturità classica, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" - Chieti ed il Master universitario di II° livello in "Cittadinanza europea e amministrazioni pubbliche" realizzato dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tre.

Dopo aver assolto gli obblighi di leva, quale ufficiale di complemento dell'Arma dei Carabinieri, ha lavorato presso un Istituto Bancario di Interesse Nazionale - Filiali di Milano e Pescara.

E' entrato nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno il 30 dicembre 1987 ed è stato promosso alla qualifica di Viceprefetto con decorrenza 01/01/2005.

Ha prestato servizio, nel tempo, presso le seguenti Prefetture: Ferrara, Chieti, Cremona, Pescara, Ferrara, Frosinone e Pescara.

Presso la Prefettura di Ferrara , dall'11 gennaio 1988 al 21 aprile 1991, ha svolto la propria attività lavorativa quale funzionario addetto al 1° e 2° Settore e si è occupato, in particolare, di polizia amministrativa, patenti, cooperative, svolgendo, altresì, funzioni di Segretario della commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e della G.P.A. in sede amministrativa.



Trasferito presso la Prefettura di Chieti con decorrenza 22 aprile 1991, è stato assegnato all'Ufficio di Gabinetto ove ha ricoperto, dal 22 aprile 1991 al 12 giugno 2000 le funzioni di addetto, dal 13 giugno 2000 al 13 ottobre 2003 le funzioni di Vice Capo di Gabinetto e, dal 14 ottobre 2003 al 7/11/2006 quelle di Capo di Gabinetto.

In quella Sede, dal 2003 al 2006, ha svolto ripetutamente incarichi di reggenza e temporanea sostituzione presso l'Area I "Ordine e Sicurezza Pubblica" e l'Area II "Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali".

Ha ricoperto diversi incarichi in organi collegiali esterni e, tra questi, quelli di: Presidente di Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali nelle Province di Chieti, Cremona, Pescara, Ferrara e Frosinone, nonché quelli di componente di varie commissioni di concorso presso Enti Locali delle Province di Chieti e Pescara.

Ha svolto, inoltre, le funzioni di: Commissario straordinario del Comune di Lettopalena (CH), Commissario straordinario del Comune di Lama dei Peligni (CH), Commissario straordinario del Comune di San Vito Chietino (CH), Commissario prefettizio del Comune di Giuliano Teatino (CH), Commissario prefettizio del Comune di Nocciano (PE), Commissario straordinario del Comune di Cepagatti (PE), Componente del Nucleo di valutazione nell'ambito del servizio di controllo interno del Comune di Archi (CH), nonché quelle di Commissario ad acta, per la risoluzione di vari contenziosi giurisdizionali amministrativi venutisi a creare in occasione di elezioni amministrative.

Ha frequentato, altresì, numerosi seminari di aggiornamento professionale in diverse materie di competenza dell'Amministrazione, acquisendo, tra l'altro, in data 21/02/2005, l'abilitazione per l'esercizio delle funzioni di "Responsabile Ufficio stampa ed Ufficio relazione con il pubblico".

Promosso Viceprefetto il 1° gennaio 2005 è stato trasferito presso la Prefettura di Cremona, ove ha ricoperto il posto di funzione di dirigente dell'Area II "Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali".



Dal 2 maggio 2007 all'11 febbraio 2012 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura-U.T.G. di Pescara.

In tale Sede, il 10 gennaio 2008 gli è stata conferita la reggenza del posto di funzione di Vicario del Prefetto - coordinatore della Prefettura U.T.G., incarico che ha svolto continuativamente fino al 3 aprile 2008 - data di assegnazione alla Sede del nuovo Vice Prefetto Vicario.



Assegnato con decorrenza 13/02/2012 presso la Prefettura-U.T.G. di Ferrara con incarico di viceprefetto vicario, in occasione del sisma che nel maggio 2012 ha colpito la Provincia di Ferrara ha svolto le funzioni di responsabile del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), nonché del gruppo di lavoro istituito nell'ambito dello stesso CCS ai fini della valutazione e dell'autorizzazione, in regime di somma urgenza, di tutti i lavori connessi alle immediate esigenze rappresentate dai Comuni colpiti dal sisma.

In data 1° gennaio 2014, è stato nominato commissario prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Fiscaglia (circa 10.000 abitanti) - nato dalla fusione dei precedenti tre Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia - incarico conclusosi il 25 maggio 2014 con l'elezione dei nuovi organi amministrativi del neo-comune, primo caso di fusione di enti locali nella Provincia di Ferrara.



Dall'1/09/2015 al 17/01/2017 ha svolto le funzioni di Vicario del Prefetto - coordinatore della Prefettura U.T.G. di Frosinone, nonché di Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma - Sezione di Frosinone.



Dal 18 gennaio 2017 al 14 marzo 2021 ha ricoperto le funzioni di Vicario del Prefetto - coordinatore della Prefettura U.T.G. di Pescara . In tale veste è stato individuato quale Responsabile del Centro Operativo Misto (COM) istituito presso il Comune di Penne per il coordinamento delle operazioni di soccorso alle persone coinvolte nel crollo dell'Hotel Rigopiano di Farindola, nonché delle attività afferenti al soccorso della popolazione dei comuni del comprensorio interessati dalle abbondanti precipitazioni nevose che hanno colpito quella parte del territorio provinciale nella seconda metà del mese di gennaio 2017.

Nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , attesa la carenza/assenza di fatto di oltre il 60% dei dirigenti prefettizi previsti nella pianta organica della Sede, oltre che del coordinamento di tutti i servizi della struttura, si è occupato direttamente della direzione di più Aree, nonché del gruppo di lavoro interistituzionale costituito presso la Prefettura per poter procedere alla valutazione delle comunicazioni formulate, ex art.1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, dalle imprese della provincia al fine di ottenere il permesso alla continuazione dello svolgimento delle proprie attività produttive.

Dal 1° giugno al 26 luglio 2020 ha svolto le funzioni di Vicario - Reggente della Sede.

E' stato nominato Prefetto della Provincia di Benevento il 15 marzo 2021.

Riconoscimenti conseguiti durante il servizio nell'Amministrazione Civile dell'Interno:

- Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

- attestato di benemerenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile per l'attività profusa, quale Capo di Gabinetto della Prefettura di Pescara, nella gestione dell'emergenza connessa al sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito L'Aquila e l'Abruzzo;

- attestato di benemerenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile per la collaborazione prestata nell'organizzazione degli eventi legati al "Vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati facenti parte del G8" tenutosi in Abruzzo, nel luglio del 2009;

- attestato di riconoscimento del Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo per la particolare collaborazione offerta, in qualità di presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la risoluzione di problematiche relative alla messa a norma di varie strutture sportive individuate per lo svolgimento delle gare ricomprese nel calendario della XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo.