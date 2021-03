Impianto compostaggio rifiuti Sassinoro, Tar annulla gli atti Accolti i ricorsi dei Comuni di Sassinoro e Morcone contro la decisione della Regione

Accolto dal Tar il ricorso presentato dal Comune di Sassinoro con l'avvocato Maurizio Balletta, al quale era stato riunito, per la decisione, quello del Comune di Morcone con l'avvocato Roberto Prozzo, per ottenere l'annullamento dell'ok della Regione Campania all'avvio dell'avvio dell'impianto di compostaggio rifiuti, a Sassinoro, della New Vision (avvocati Lorenzo Lentini e Diego Chirico).

Nel mirino dei ricorrenti, che qualche mese fa avevano già ottenuto la sospensione delle procedure, la mancata valutazione ambientale e la violazione del Piano territoriale provinciale, che vieta la costruzione di impianti a 300 metri dal fiume Tammaro e a meno di 250 metri dalle abitazioni.