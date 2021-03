Ruba alimenti in un supermercato, arrestata I carabinieri di Arpaia hanno fermato una 32enne proveniente dal campo Rom di Secondigliano

Sarà giudicata con rito direttissimo la 32enne fermata con l'accusa di furto dai carabinieri di Arpaia con l'accusa di furto. Secondo l'accusa, la donna, proveniente dal campo rom di Secondigliano a Napoli, avrebbe rubato alcuni generei alimentari dagli scaffali di un supermercato lungo la Strada Statale Appia. Fermata per un controllo l'indagata è stata trovata in possesso di alcuni prodotti presi dal negozio e non pagati. Dichiarata in arresto la donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza dell'arma in attesa del giudizio.