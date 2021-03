Droga e prostituzione, per sei imputati scatta la prescrizione L'indagine dei carabinieri riguardava fatti tra il 2012 ed il 2013

Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati. Lo ha dichiarato il giudice Gelsomina Palmieri per le sei persone chiamate in causa dall'inchiesta antidroga, e non solo, del pm Flavia Felaco e dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita su fatti accaduti tra il 2012 e la metà del 2013 a Benevento.

La decisione ha interessato Franco Santacroce (avvocato Massimo Scetta), 30 anni, Elena Ricci (avvocato Fabio Russo), 38 anni, di Castelvenere, Felice Ferrara 58 anni, di Puglianello, Leonard Puscu, 31 anni, di San Salvatore Telesino – per entrambi l'avvocato Ettore Marcarelli-, Gherghe Ovidiu Danciu (avvocato Massimo Antonio Grillo), 38 anni, di Santa Maria Capua Vetere, e Domenico Iannotti (avvocato Alessio Iacobelli), 55 anni, di San Lorenzo Maggiore.

In particolare, Santacroce, Ricci e Danciu erano accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli altri tre di favoreggiamento della prostituzione.

Si tratta di una inchiesta nella quale sono state stralciate sei posizioni, per problemi di notifiche, che saranno vagliate a dicembre.