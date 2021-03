Compra olio nel Sannio con assegno falso, denunciato Le indagini dei carabinieri di Colle Sannita

Un 45enne della provincia di Napoli è stato denunciato per aver truffato un agricoltore sannita. L'uomo è stato identificato dai carabinieri della Stazione di Colle Sannita al termine delle indagini avviate dopo la denuncia di un imprenditore agricolo. Il malcapitato aveva infatti venduto settanta lattine d'olio all'indagato che aveva dato in cambio un assegno circolare per un importo di oltre duemila euro. Assegno poi risultato contraffatto e per questo l'imprenditore agricolo aveva denunciato la truffa.