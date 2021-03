Mercedes e cocaina, la Mobile gli sbarra la strada: arrestato In carcere Egidio Luongo, 62 anni, di Benevento. Sequestrati 125 grammi di droga

Si è trovato di fronte, all'improvviso, le auto della polizia, che gli hanno sbarrato la strada. Stava rientrando in città, probabilmente da Napoli, utilizzando la viabilità interna, Egidio Luongo, 62 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Squadra mobile.

Era al volante di una Mercedes classe A che gli agenti della sezione antidroga, evidentemente a conoscenza dei suoi movimenti, hanno bloccato lungo la provinciale, in territorio di Calvi.

Sottoposto a perquisizione, Luongo è stato trovato in possesso di 125 grammi di cocaina che custodiva nella tasca destra di un giubbotto: droga che, spiega la Questura, avrebbe fruttato 35mila euro se, dopo essere stata divisa in dosi, fosse stata immessa sul mercato.

Dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio, il 62enne è stata trasferito in carcere, a disposiozione del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.