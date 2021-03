Positivo al Covid va a lavorare in campagna: denunciato L'uomo, di Baselice, aveva raggiunto un terreno anche per accudire i suoi animale

Lo hanno trovato in un terreno mentre lavorava i campi e accudiva i suoi animali. Tutto normale se non fosse per il fatto che la persona era positiva al covid ed aveva il tassativo ordine di non uscire dalla proprietà dove si trova la sua abitazione. L'uomo è stato controllato ed identificato dai carabinieri della Stazione di Baselice, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, che hanno denunciato un agricoltore del posto per violazione del divieto di mobilità dalla propria abitazione, poiché messo in isolamento dall’autorità sanitaria per positività al virus Covid 19. I militari lo hanno dunque sorpreso l’uomo mentre lavorava la terra e si occupava dei suoi animali in un terreno distante circa 1 chilometro da casa sua. Anche le Autorità Sanitarie sono state informate dell’accaduto.