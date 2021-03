Bomba carta esplode dinanzi ad un supermercato L’allarme nella tarda serata di ieri alla contrada Pontecorvo, alle porte di Benevento

Momenti di paura ieri sera alla contrada Pontecorvo alle porte di Benevento per l'esplosione di una bomba carta innescata dinanzi alla saracinesca di un supermercato. L'allarme intorno alle 23 quando i residenti hanno sentito l'esplosione. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Benevento e del nucleo investigativo del comando provinciale. I militari hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.

Danni per fortuna limitati. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata. Al centro delle indagini anche eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona.