Solleva bimba 2 anni e la bacia sulla bocca, "va processato" A giugno l'udienza preliminare per un 43enne

E' una storia di cui il prossimo 15 giugno verrà deciso il destino, se debba o meno approdare al vaglio del dibattimento. A pronunciarsi sarà il gup Vincenzo Landolfi – avrebbe dovuto farlo oggi ma l'udienza preliminare è stata rinviata per l'astensione nazionale dei penalisti-, che dovrà decidere se spedire a giudizio, come ha chiesto il sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio, un 43enne di nazionalità rumena, residente in provincia di Verona, accusato di aver molestato sessualmente una bimba di 2 anni.

L'episodio, risalente al 29 giugno del 2019, si sarebbe verificato in un centro della provincia irpina limitrofo al Sannio - ricade nella comptenza del Tribunale di Benevento -, nel quale l'uomo era tornato per far visita alla madre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe accaduto all'interno di una tabaccheria: l'allora 41enne avrebbe avvicinato la piccola, che si trovava in compagnia della madre, e, cogliendola di sorpresa, l'avrebbe sollevata da terra e l'avrebbe baciata sulle labbra.

La denuncia dei genitori – si costituiranno parti civili con l'avvocato Raffaele Fabiano – aveva innescato l'avvio delle indagini dei carabinieri, supportate anche dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza di cui l'attività commerciale è munita. Fotogrammi che avrebbero immortalato la scena, rispetto alla quale l'uomo, difeso dall'avvocato Andrea Tranfaglia, ha sempre negato la condotta che gli è stata attribuita, sostenendo di aver baciato la bambina su una guancia, non sulla bocca.

Chi lo conosce è convinto che il suo sia stato un gesto di tenerezza e basta, dettato, forse, dalla malinconia dovuta al fatto che non vedeva da tempo i figli, che vivono in Romania. Di diverso avviso la Procura, il papà e la mamma, che invece lo accusano di aver costretto la minore a subire le sue squallide 'attenzioni'.