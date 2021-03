Tragico incidente agricolo, muore un 75enne Il dramma in un uliveto a Casalduni. Trattore ribaltato

Tragedia questo pomeriggio nelle campagne di Casalduni in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni è stato travolto dal mezzo che si è ribaltato. Secondo una prima ed ancora sommaria ricostruzione il malcapitato stava lavorando all'interno di un uliveto in contrada Santa Maria con il suo trattore Goldoni con dietro un trincia erba. All'improvviso il mezzo forse a causa della pendenza del fondo agricolo si è ribaltato ed ha travolto l'agricoltore.

A far scattare l'allarme sono stati i familiari che hanno notato la drammatica scena. Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento, l'ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia di Benevento. Tutto inutile purtroppo per il 75enne. Restano ora ad accertare le cause che hanno provocato il ribaltamento del mezzo agricolo.