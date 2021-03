Ancora un tragico incidente agricolo nel Sannio, muore 74enne Melizzano. L'uomo è finito sotto il trattore che si è ribaltato in una scarpata

A sole 24 ore dalla tragedia di ieri, registrata nelle campagne di Casalduni, dove aveva perso la vita un 75enne del posto, questo pomeriggio, intorno alle 15, un altro drammatico incidente agricolo. A perdere la vita, travolto dal trattore che stava guidando, è stato un 74enne di Melizzano. L'agricoltore stava fresando un suo terreno alla località Santo Spirito, quando il mezzo, probabilmente dopo essere finito in una scarpata, si è ribaltato. La trattrice gommata ha schiacciato il pensionato che non ha avuto scampo. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini. Il mezzo agricolo è stato sequestrato.

Due drammi in sole 24 ore che inevitabilmente accendono i riflettori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e in questo caso all'interno dei fondi agricoli spesso teatri di incidenti mortali.