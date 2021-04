Prefetto Torlontano visita il Comando provinciale dell'Arma Accolto dal colonnello Passafiume. Poi la visita all'ex Scuola allievi dei carabinieri

Il prefetto di Benevento Carlo Torlontano si è recato in visita istituzionale presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Benevento, in via Meomartini, dove è stato ricevuto dal comandante Germano Passafiume. Il numero uno del palazzo del Governo sannita si è intrattenuto con una piccola rappresentanza degli ufficiali e del personale dell'Arma delle Compagnie di Benevento, Cerreto Sannita, Montesarchio e San Bartolomeo in Galdo e del Gruppo Forestale. Nel corso dell’incontro il colonnello Passafiume ha illustrato al prefetto l’andamento della situazione sotto i profili dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché le principali problematiche del capoluogo e della provincia sannita, sotto l’aspetto socio-economico. Il Prefetto ha sottolineato la perfetta sintonia e collaborazione operativa che intercorre tra la Prefettura e l’Arma ed ha preso cognizione di dettagli sui comandi a presidio dei 78 comuni, distribuiti nell’intera provincia sannita, che si avvale anche dei reparti di settore della Forestale.

Durante la visita il dottore Torlontano che in passato ha svolto il servizio di leva nelle file dell’Arma, quale Ufficiale di complemento, ha voluto esprimere il suo plauso all’attività svolta dai carabinieri sul territorio provinciale, soffermandosi sull’impegno e l’apporto nella sicurezza dei cittadini, non solo per il contrasto alla criminalità, ma anche, come nella fase attuale, nella lotta contro l’emergenza epidemica del COVID-19.

Il prefetto si è poi recato presso la ex Scuola Allievi dove sono in corso le vaccinazioni Asl contro il Covid e la distribuzione dei panieri alimentari da parte della Caritas Diocesana.