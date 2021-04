Furti nei supermercati, fermati due napoletani Operazione congiunta dei carabinieri di Montesarchio e della Polizia. Volante blocca un'auto

Le sirene di tre auto della Polizia non sono certo passate inosservate nel primissimo pomeriggio di oggi quando le Volanti hanno attraversato il rione Libertà e poi varcato il cancello della Questura di Benevento in via De Caro. A bordo due persone fermate con l'ipotesi di aver commesso dei furti all'interno di supermercati in Valle Caudina e anche in provincia di Caserta. L'allarme è scattato all'ora di pranzo quando i due sospettati, provenienti dal napoletano, sono scappati da un supermercato dalla zona di Paolisi probabilmente – sono ancora in corso gli accertamenti – dopo aver rubato alcuni prodotti. A mettersi sulle tracce di quell'auto segnalata sono stati i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che si sono lanciati alla ricerca del veicolo. Dopo poco l'auto è stata intercettata dagli agenti delle Volanti lungo l'Appia, tra Benevento e Ceppaloni. Bloccate, le due persone sospettate di aver messo a segno i colpi sono stati trasferiti in Questura.

AGGIORNAMENTO

Ad essere fermati un 42enne ed un 41enne di Casoria. Sono entrambi accusati di aver rubato liquori, salimi, formaggi ed altri generi alimentari da tre supermercati. Furti messi a segno in attività commerciali di Paolisi, San Martino Valle Caudina e nella zona di Tufara Valle. Dichiarati in arresto, i due sono stati poi trasferiti presso le camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Montesarchio in attesa del giudizio per direttissima. I carabinieri hanno quindi sequestrato sia gli alimenti che l'auto utilizzata dalle due persone arrestate.